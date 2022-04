Allegri ha scelto il nuovo nome per la fascia: sorpasso a Spalletti

La Juventus di Massimiliano Allegri potrebbe puntare forte su Aaron Hickey, terzino sinistro del Bologna nel mirino anche del Napoli: le ultimissime di calciomercato

La Juventus di Massimiliano Allegri è al lavoro in vista della prossima sfida di campionato, potenzialmente decisiva per la sua stagione.

Dopo un inizio decisamente a rilento, i bianconeri hanno iniziato una grande rimonta nei mesi invernali che ha portato la Vecchia Signora a blindare il quarto posto in classifica, a sognare almeno per qualche momento lo scudetto, e a vedere come realizzabile la possibilità di chiudere il campionato di Serie A al terzo posto. L’attuale momento del Napoli di Luciano Spalletti non è dei migliori, per usare un eufemismo, e gli azzurri si trovano in ritiro in attesa del turno del 1 maggio che potrebbe addirittura, in caso di mancata vittoria, vederli al quarto posto con il sorpasso da parte della Juventus di Massimiliano Allegri che, con ogni probabilità, ritroverà Dusan Vlahovic dal primo minuto, stella arrivata a Torino nell’ultima sessione di calciomercato invernale.

La rivoluzione verde della Juventus continuerà nella prossima estate con la dirigenza che, alla Continassa, è già al lavoro per trovare rinforzi di valore nelle posizioni maggiormente scoperte. In primis attenzione al ruolo di terzino sinistro. Luca Pellegrini, nonostante fornisca una buona affidabilità, non ha le giuste qualità per essere un titolare, mentre Alex Sandro è pronto a salutare. In quest’ottica, attenzione al profilo di Aaron Hickey, giovane terzino del Bologna nel mirino anche e proprio del Napoli di Luciano Spalletti.

Calciomercato Juventus, occhi su Hickey del Bologna

Aaron Hickey, in questa stagione, si è dimostrato uno dei prospetti più interessanti del nostro campionato ed ha un valore in sede di calciomercato di almeno 15 milioni di euro. Una cifra non proibitiva per la Juventus, a caccia di talenti già pronti. La Vecchia Signora potrebbe così superare la concorrenza del Napoli di Spalletti che, a sinistra, da tempo cerca qualcuno che possa davvero fornire il definitivo salto di qualità.