Sogno Salah per la Juve: svolta ‘grazie’ al top club

A fine stagione Mohamed Salah potrebbe dire addio al Liverpool e la Juventus sogna il colpaccio: il top club lascia via libera ai bianconeri

Una crescita pazzesca quella di Mohamed Salah al Liverpool. L’egiziano che abbiamo visto in Italia con la maglia della Fiorentina e quella della Roma, con le quali aveva già mostrato qualità da fuoriclasse, ad Anfield si è affermato stabilmente tra i primi attaccanti al mondo, soprattutto in termini realizzativi.

Nel 2023 il suo contratto con il Liverpool scadrà e ovviamente diversi top club europei iniziano a sondare il terreno per ottenerlo a prezzo di saldo già durante la prossima sessione estiva di calciomercato. Tra le squadre che sognano l’arrivo di Salah ci sarebbe anche la Juventus, che vede la strada più libera dopo che una delle pretendenti ha deciso di tirarsi indietro.

Juventus, il Barcellona rinuncia a Salah: richiesta troppo alta

I numeri parlano da soli per Mohamed Salah: 28 gol in 37 partite giocate in questa stagione tra Premier League e coppe. Per questo motivo i top club europei non vorrebbero farsi scappare la possibilità di acquistarlo a prezzo di saldo in estate, visto che nel 2023 l’egiziano vedrà scadere il proprio contratto col Liverpool.

La Juventus è tra le squadre che sognano il suo arrivo, mentre chi sembrerebbe rinunciarsi sarebbe il Barcellona. Infatti, secondo quanto riportato da ‘As’, la richiesta di Salah di 17 milioni all’anno di ingaggio sarebbe troppo elevata per le casse catalane. Ovviamente al momento sarebbe difficile anche per la Juventus, che però continua a sognare il colpaccio per la prossima stagione.