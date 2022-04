Vlahovic salva la Juve in pieno recupero: furia bianconera con Sacchi. Corsa Champions riaperta

All’Allianz Stadium, davanti agli occhi di Alessandro del Piero, la Juve non va oltre il pareggio contro uno stoico Bologna: corsa Champions riaperta



Altro che Scudetto: la Juve rischia seriamente di giocarsi l’accesso all’ultimo posto utile per la Champions League in volata, esattamente come lo scorso anno. All’Allianz Stadium infatti arriva un inaspettato pareggio contro un Bologna che nelle ultime due giornate è apparso rinvigorito.

La squadra felsinea, che ha chiuso il match addirittura in 9 uomini per effetto delle espulsioni di Soumaoro e Medel al minuto 84, era passata in vantaggio nel primo tempo grazie ad un gol di Marko Arnautovic al minuto 41. Nella ripresa la Juve ci prova, ma non sembra la giornata giusta. In occasione dell’episodio chiave del match, quello che ha decretato la doppia espulsione dei rossoblu (il francese per aver interrotto una chiara occasione da gol, il cileno per proteste) ma non il rigore a favore dei bianconeri, sono montate le polemiche da parte della panchina bianconera. Alla fine Vlahovic ha salvato la barca realizzando un gol che per lo meno evita alla Juve l’ennesima sconfitta casalinga.

Juventus-Bologna 1-1: la nuova classifica della Serie A

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio (86′ Kean), De Ligt (59′ Bonucci), Chiellini (74′ Alex Sandro), Pellegrini (59′ Zakaria); Cuadrado, Danilo, Rabiot; Dybala (59′ Bernardeschi), Vlahovic, Morata

A disposizione.:Pinsoglio, Perin, Rugani, Miretti.

Allenatore: Allegri

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Dijks, Svanberg (73′ Aebischer), Schouten, Soriano (73′ Kasius) (87′ Dominguez), Hickey; Orsolini (87′ Bonifazi), Arnautovic (65′ Barrow).

A disposizone: Molla, Bardi, Binks, Viola, Mbaye, De Silvestri, Vignato.

Allenatore: Mihajlovic (in panchina Tanjga)

Arbitro: Sacchi di Macerata

RETI: 52′ Arnautovic, 95′ Vlahovic

AMMONITI: 13′ Theate, 18′ Svanberg, 31′ Cuadrado, 41′ Arnautovic

ESPULSI: 84′ Soumaoro, 84′ Medel

La Classifica della Serie A

Milan 71 punti, Inter* 69 punti; e Napoli* 66; Juventus 63; Roma* 57; Fiorentina* 56; Lazio* 55; Atalanta** 51; Sassuolo 46; Verona* 45; Udinese** 39; Torino** 39; Bologna* 38; Empoli 34; Spezia; 33; Sampdoria 29; Cagliari 28; Venezia* e Genoa 22; Salernitana** 19.

*una partita in meno

**due partite in meno