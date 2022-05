Caos Serie A: “Errore tecnico, due gare da rigiocare”

Una clamorosa indiscrezione può dare il via ad un vero e proprio caos in Serie A: il doppio errore può portare a ripetere i due match

La Serie A, non senza polemiche, si appresta ad avvicinarsi spedita verso il suo epilogo. La classifica parla del Milan di Pioli in vetta alla classifica, in pieno duello con l’Inter per il prossimo tricolore. Ma non solo. La Juventus è ad un passo dall’aritmetica certezza del quarto posto mentre in basso, Venezia, Genoa, Salernitana, Cagliari e Spezia lottano per non retrocedere. Ed è proprio partendo dall’ultimo match, perso allo scadere, dalla squadra di Thiago Motta contro la Lazio, che il Codacons ha intenzione di provare ad intervenire.

Attraverso un comunicato, infatti, viene sottolineato come la direzione di gara sia stata protagonista di un vero e proprio “errore tecnico” che ha portato alla Lazio tre punti pesantissimi. L’azione del gol di Acerbi, in netto fuorigioco, non è stata sanzionata nè dall’arbitro nè dal Var. “Può risultare decisiva ai fini della classifica di Serie A“.

Non solo Spezia-Lazio: il Codacons fa ricorso

Il Codacons sostiene, come già accaduto per Spezia-Milan in occasione della rete del vantaggio annullata alla squadra rossonera, come si tratti di “una situazione anomala ma serissima, un errore clamoroso e catastrofico perchè la Lazio potrebbe beneficiare di un ingiusto vantaggio sulle squadre in competizione e lo Spezia di un ingiusto svantaggio nella lotta salvezza”.

Questo quanto dichiarato da Marco Donzelli, Presidente Nazionale del Codacons che ha poi rincarato la dose. “Un danno per tutti i tifosi, scommettitori e per la regolarità del campionato. Non si tratta di interpretazioni arbitrali ma di un vero e proprio errore tecnico, poichè Acerbi al momento del gol è sì in linea con l’ultimo difensore dello Spezia ma la linea del fuorigioco è sbagliata, trovandosi il portiere dello Spezia più avanti dell’ultimo difensore”.

Donzelli sostiene come il Codacons depositerà in Tribunale un ricorso chiedendo la ripetizione sia di Spezia-Milan che Spezia Lazio.