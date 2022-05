Jorginho alla Juventus: lo scambio per il sì del Chelsea

La Juventus ha intenzione di provarle tutte per regalare Jorginho ad Allegri: la proposta di scambio spiazza il Chelsea

La Juventus ha già in mente le prossime operazioni di calciomercato che stravolgeranno la rosa a disposizione di Allegri, in vista della stagione che verrà. È chiaro come i vertici bianconeri abbiano tutta l’intenzione di rilanciare il progetto sportivo, passando da più di un acquisto di peso come già accaduto lo scorso gennaio con le firme di Zakaria e Vlahovic. Tornare a lottare per lo scudetto e al vertice anche in Champions League: questo il primo pensiero della dirigenza juventina che tra i primissimi nomi per fare il salto di qualità non smette di pensare a Jorginho.

In scadenza il 30 giugno 2023, l’ex Napoli sembra destinato a lasciare il Chelsea dopo il caos che ha coinvolto la società londinese negli ultimi mesi. I ‘Blues’, secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, potrebbero anche rinnovare il contratto in scadenza del campione d’Europa: Jorginho vuole però una nuova sfida e, a 30 anni, quella bianconera può rappresentare la scelta giusta.

Jorginho da Allegri: l’ultima idea della Juve

Recentemente, in esclusiva ai microfoni di ‘Calciomercato.it‘, l’agente dell’italobrasiliano ha chiarito la posizione del Chelsea sulla cessione di Jorginho, rallentando in parte la possibile trattativa. Dalla Spagna, però, sono certi che la ‘Vecchia Signora’ abbia in mente un asso nella manica per convincere i londinesi a lasciar partire subito l’ex Napoli.

Si tratta del brasiliano Arthur, non più una priorità per la squadra di Allegri e che viene valutato intorno ai 45-50 milioni di euro. L’idea della Juventus sarebbe quella di provare ad intavolare uno scambio alla pari, evitando una rischiosa minusvalenza per l’ex Barcellona.

Situazione dunque in divenire ma Jorginho rimane uno dei sogni della prossima estate bianconera: Arthur la chiave per convincere il Chelsea.