Adesso è finita: lascia la Juventus

Il calciomercato estivo della Juventus prende forma con largo anticipo rispetto alla aperta ufficiale: un nuovo addio è praticamente certo

Vincere aiuta a vincere ed è per questo che Massimiliano Allegri ha due importanti obiettivi da raggiungere entro la fine dell’attuale stagione. Da un lato posizionare la sua Juventus tra le prime quattro in Serie A (il Napoli è terzo a +1 sulla ‘Vecchia Signora), dall’altro cercare di portare a casa la Coppa Italia con la finale contro l’Inter prevista tra meno di due settimane. Dal calcio giocato al calciomercato, sono già in atto le manovre del ds Cherubini per la prossima annata calcistica.

L’idea è quella di cambiare, probabilmente tanto, per puntellare una rosa che in numerose occasioni ha mostrato lacune e limiti preoccupanti. Ripetere il mercato di gennaio, dando grande spazio anche alle cessioni: questo il programma che emerge dai vertici juventini. Oltre a Dybala, è praticamente già stato deciso un addio già nelle prossime settimane.

Proposta ritirata: saluterà a giugno

Secondo quanto riferito da ‘Repubblica’ e ripreso dalla Spagna, la Juventus avrebbe deciso finalmente il futuro di un altro dei suoi attaccanti. Dopo Dybala, manca solo l’ufficialità ma anche Federico Bernardeschi non vestirà più la maglia bianconera. Il talento di Carrara, in scadenza il 30 giugno 2022, è stato recentemente accostato a diverse società. La Juventus, in tal senso, dopo aver proposto il rinnovo avrebbe ritirato l’offerta, salutando di fatto l’ex Fiorentina. Bernardeschi, classe 1994, in questa stagione agli ordini di Allegri ha collezionato 31 presenze con 2 reti e 6 assist vincenti.

Numeri che hanno ingolosito le big del calcio italiano: da Lazio e Milan ad Inter e Roma, quello del 28enne in uscita dal club torinese è un nome destinato a fare rumore al termine dell’attuale stagione. La Juventus, quindi, punta ad una vera e propria rivoluzione all’attacco di Massimiliano Allegri: Dybala prima, Bernardeschi adesso, restano da valutare i destini di Kean e Morata (la cifra del riscatto dall’Atletico, 35 milioni di euro, è considerata eccessiva dalla dirigenza juventina che cercherà un forte sconto).

Situazione dunque in divenire ma Bernardeschi è sempre più vicino a salutare definitivamente la Juventus: il suo futuro potrebbe essere ancora in Italia.