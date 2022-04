Si prendono Barella, il due per uno tenta Marotta e ‘frega’ il Milan

Nicolò Barella potrebbe essere la cessione eccellente estiva per l’Inter: il due per uno tenta Marotta e metterebbe fuori gioco il Milan

Ci sarà poco da pensare al mercato in questo sprint finale per l’Inter: quattro partite per giocarsi lo scudetto, la finale di coppa Italia ed una stagione con un finale tutto da scrivere. Poi però arriverà il momento delle decisione e per i nerazzurri si prospetterà il solito dilemma: dire sì ad eventuali proposte importanti per i propri big o blindarli a doppia mandata?

Un interrogativo che in realtà una risposta già ce l’ha, anche se poi dovrà essere trasformata in qualcosa di concreto. Sì all’addio anche di big davanti a proposte economicamente importanti. Le classiche offerte irrinunciabili che potrebbero essere recapitate a Marotta. Offerte che potrebbero riguardare anche Nicolò Barella, uno dei pilastri della squadra di Simone Inzaghi. Il centrocampista sardo non è tra quelli ai quali il tecnico rinuncerebbe molto volentieri ma il suo sacrificio ha già un prezzo: tra i sessanta e settanta milioni di euro l’Inter si siederebbe quanto meno a trattare. Con chi? Sicuramente con il Real Madrid visto che Carlo Ancelotti è un estimatore di vecchia data di Barella. Anzi dalla Spagna hanno intenzione di fare sul serio proponendo un due per uno che mette in tentazione Marotta.

Calciomercato Inter, il due per uno per Barella: Marotta ci pensa

Il Real Madrid, infatti, è disposto a mettere sul piatto sia Jovic che Ceballos, due calciatori accostati all’Inter. Un pacchetto che non dispiace alla società nerazzurra anche se Marotta proverà a resistere: l’idea primaria del club lombardo è di cedere per proposte solo cash, del valore appunto di 60-70 milioni, in modo da reinvestire una parte del ricavato, salvaguardando i conti con il restante.

L’accoppiata proposta dal Real però stuzzica l’amministratore delegato nerazzurro e rappresenterebbe anche una strada per condizionare il mercato dei cugini del Milan, accostati anche loro ai due calciatori. Un incrocio che potrebbe quindi tentare l’Inter che però prima di rinunciare a Barella farà riflessioni approfondite. Intanto il pacchetto da Madrid è pronto: toccherà a Marotta e Inzaghi decidere se scartarlo o rispedirlo al mittente in attesa di proposte migliori.