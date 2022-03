Calciomercato Juventus, riscatto Morata: nuova formula, ‘sfida’ alla Fifa

Non solo Dusan Vlahovic, ma anche Alvaro Morata è diventata l’arma in più in una nuova posizione disegnata da Allegri.

Ora per il riscatto dell’attaccante spagnolo ci servirebbe anche l’intervento della Fifa: ecco il motivo per la sua permanenza della Juventus.

La Juventus per riscattarlo dall’Atletico Madrid dovrebbe sborsare circa 35 milioni di euro visto l’accordo con i Colchoneros. La dirigenza bianconera vorrebbe arrivare al massimo a 25 milioni dopo che ha già versato circa 20 per il prestito dell’attaccante spagnolo.

Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” la formula dovrebbe essere trovata anche con l’intervento della Fifa, che darebbe il via libera per il riscatto spalmato su più anni visto che, dalla prossima stagione, non sarà più possibile effettuare prestiti per più anni per evitare problemi.

La sua permanenza potrebbe arrivare anche grazie al beneficio fiscale grazie al Decreto Crescita pagando meno tasse rispetto alla normalità.

Calciomercato Juventus, Morata confermato da Allegri

Massimiliano Allegri l’ha voluto trattenere a tutti i costi dopo che è arrivato a gennaio Dusan Vlahovic. Lo stesso allenatore della Juventus gli ha cucito addosso una posizione alternativa rispetto al ruolo di prima punta facendolo agire sul versante sinistro. Ancora gol e assist decisivi per l’attaccante spagnolo che si trova alla grande a Torino insieme alla moglie e ai figli. La sua voglia di vestire ancora la maglia bianconera è davvero tanta.