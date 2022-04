La Juventus accelera: il gioiello vola a Torino gratis

La Juventus si prepara ad un’estate di calciomercato da assoluta protagonista: rivelazione e assalto al gioiello

La sfida dell’Allianz Stadium contro il Venezia per tenere la scia per la qualificazione Champions, sperando di poter superare il Napoli e appaiarsi al terzo posto dietro Milan ed Inter. Le intenzioni della Juventus per il finale di stagione sono chiare: chiudere al meglio in Serie A e provare a strappare all’Inter la Coppa Italia, il prossimo 11 maggio. Dal calcio giocato al calciomercato, è chiaro come il ds Cherubini voglia candidare la società bianconera tra le assolute protagoniste della prossime sessione estiva.

Accolti Vlahovic e Zakaria lo scorso gennaio, l’idea è quella di rimpolpare pesantemente la rosa in mano a Massimiliano Allegri per tornare al vertice in Italia oltre che in Champions League. La rivelazione su quello che può rappresentare uno dei prossimi rinforzi di peso per la stagione 2022/23 arriva dal Marcello Chirico.

Juve-Kamara: il colpo si avvicina

Il giornalista e tifoso bianconero è intervenuto su Twitter per fare il punto sul prossimo mercato della Juventus. Un nome in particolare, quello rivelato da Chirico che ha quindi infiammato i tifosi della ‘Vecchia Signora’ per un profilo che ormai da diversi mesi piace alla dirigenza del club di Andrea Agnelli.

“La Juventus in pressing su Boubacar Kamara, in scadenza di contratto con l’Olympique Marsiglia, è da tempo nel mirino bianconero come possibile rinforzo a centrocampo per la prossima stagione”. Kamara ha fino a questo momento attirato su di sè l’interesse di diversi top club europei.

In questa stagione ha collezionato 42 presenze con 1 rete ed 1 assist vincente con la maglia del Marsiglia, tra Ligue 1 coppe.