Vola da Mourinho con lo scambio: Juve, Inter e Milan ko in un colpo solo

La Roma di Jose Mourinho potrebbe assicurarsi l’arrivo di un rinforzo in estate tramite scambio: l’affare manda ko Juventus, Inter e Milan

Giornata cruciale per la Roma. Gli uomini di mister Jose Mourinho se la vedranno a breve col Leicester, tra le mura del Leicester City Stadium. Il match, valido per l’andata della semifinale di Conference League, rappresenta uno scoglio fondamentale per la conquista dell’ambito trofeo, in attesa poi del ritorno a casa, all’Olimpico.

Merita quantomeno di essere sottolineato il lavoro dello Special One realizzato finora nella Capitale. Certo, le aspettative erano di gran lunga più elevate e si pensava ovviamente ad un cammino meno tortuoso. Ma il mister portoghese è riuscito, col tempo, a dare stabilità e compattezza ad una squadra spesso confusionaria e poco coesa. E i frutti si sono visti: i giallorossi hanno trovato continuità in campionato e ora sono di nuovo vicini ad un titolo, con l’ultimo che risale a ben tredici anni fa. Tutto questo, però, non può bastare ovviamente. Come si fa ad alzare ulteriormente l’asticella in questi casi? Semplice, si fa per dire. Col calciomercato, non a caso il General Manager Tiago Pinto è già al lavoro per potenziare la rosa e avrebbe in mente un possibile scambio. L’affare riguarderebbe indirettamente anche Juventus, Milan e Inter.

Calciomercato Roma, vola da Mourinho: lo scambio stende Juventus, Inter e Milan

È noto come le tre italiane sopra citate siano alla ricerca di rinforzi per i rispettivi reparti di centrocampo. La ‘Vecchia Signora’ ha nella mediana il proprio punto debole, mentre i rossoneri perderanno definitivamente Kessie a breve. La ‘Beneamata’, invece, lascia un po’ a desiderare per quanto riguarda le riserve e Calhanoglu non garantisce piena costanza di prestazioni.

A tutti e tre i club piace particolarmente il profilo di Jordan Veretout, calciatore non più centrale nel progetto tecnico della Roma. I giallorossi, però, starebbero pensando di utilizzare il cartellino del francese (prezzo sui 20-25 milioni di euro) per uno scambio con Ricardo Pereira del Leicester, la cui valutazione è simile a quella dell’ex Fiorentina. Il prestito di Maitland-Niles si è rivelato un buco nell’acqua, perciò è più che necessario intervenire ancora su quella fascia. L’operazione in questione manderebbe ko Juventus, Inter e Milan in un colpo solo.