Non solo PSG: Pogba spiazza, decisione a sorpresa

Paul Pogba può sorprendere tutti riguardo alla decisione del suo futuro dopo l’addio al Manchester United: scenario pazzesco

Mancano ormai quattro giornate alla chiusura della Serie A che attende di sapere dove volerà lo scudetto 2021/22, con l’unica certezza che si tratti di Milano. Se Inter e Milan continueranno a giocarsela fino all’ultimo minuto, il momento della Juventus è diverso. Il tracollo del Napoli e le diverse vittorie consecutive della squadra allenata da Allegri avvicinano i bianconeri addirittura al terzo posto in classifica. Uno scenario che sta, però, già per lasciare spazio al calciomercato.

Diverse le opzioni sul taccuino del ds Cherubini per l’anno prossimo, tra entrate ed uscite, che modificheranno lo scacchiere in mano ad Allegri o chi eventualmente sostituirà l’allenatore livornese. Uno di questi può essere Paul Pogba, destinato a dire addio all’Old Trafford a zero il prossimo giugno.

Juventus-Pogba: sorpresa dietro l’angolo

Secondo quanto riportato da ‘Le10sport.com’, il futuro di Pogba sarebbe ancora tutto da decifrare. Il PSG si è già fatto avanti con una prima ricca proposta che alletta il campione francese: Pogba, però, avrebbe messo in standby l’opzione Ligue 1. La Juventus ci pensa da tempo ma, un pò a sorpresa, il destino del talento classe 1993 potrebbe essere ancora in Inghilterra. Secondo ‘Sky Sport‘, infatti, Pogba non rigetterebbe a priori un’eventuale offerta dalla Premier League, se quest’ultima rispecchiasse le richieste del campione ex Juventus.

Dall’Inghilterra, poi, si parla di un Pogba che avrebbe già comunicato ai compagni allo United della sua certezza di salutare a zero il Manchester United, il prossimo 30 giugno. La Juventus è dunque avvisata, visto che adesso anche la Premier League può rappresentare un’ipotesi concreta per la firma di Pogba il prossimo giugno.

L’unica certezza, come ribadito dai media inglesi, è appunto la ferma volontà del centrocampista di cambiare aria salutando a zero i ‘Red Devils’.