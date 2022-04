Conte al PSG, c’è la decisione: ecco il futuro del tecnico

Il futuro della panchina del PSG sarà presto deciso ufficialmente: ecco la decisione su Antonio Conte, uno dei papabili di Leonardo

Solo apparentemente smorzate, le voci su un cambio di panchina al PSG si sono tutt’altro che esaurite con la vittoria anticipata della Ligue 1, obiettivo ultra-minimo della stagione del club parigino. La dirigenza transalpina sta vagliando i profili alla caccia del sostituto di Mauricio Pochettino, la cui esperienza sulle rive della Senna sembra giunta al capolinea.

Tra i nomi dei possibili successori del’l’ex tecnico del Tottenham Hotspur c’è anche l’attuale allenatore degli Spurs, quell‘Antonio Conte già bollato come ‘interessato più al libretto degli assegni che al calcio giocato’, per parafrasare le parole di Jerome Rothen. L’altro nome forte in lizza per la panchina più impegnativa d’Europa – considerando l’obbligo di vincere in base agli investimenti fatti – è quello di Zinedine Zidane, giunto oramai al termine del suo anno sabbatico. Il ds Leonardo sembra aver già fatto la sua scelta.

Conte-PSG, fumata nera: il tecnico resta a Londra

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Todofichajes.com’, la figura del salentino non è più considerata una pista praticabile dall’esigente proprietà del PSG. Già la prima scelta sarebbe sempre stata Zizou; se a questo aggiungiamo che Conte non si sarebbe potuto liberare dal club londinese senza il pagamento di una clausola che sarebbe stata in carico alla società acquirente, ecco che il puzzle si compone: Conte resta dov’è. Che poi è quello che senza mezzi termini già si augurava il citato Rothen.

Il sito iberico sottolinea anche l’impegno verbale assunto da Zidane con Leonardo e Al-Khelaifi. Difficilmente l’ex bianconero si sottrarrà alla possibilità di allenare un club così pretstigioso per sua libera scelta. Tanto più che la panchina della Nazionale Francese, da sempre ambìta da Zizou, appare ancora saldamente nelle mani di Didier Deschamps.