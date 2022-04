Serie A, il tecnico sta per essere esonerato: annuncio imminente

La società di Serie A ha deciso per l’esonero del tecnico che, a momenti, potrebbe dire ufficialmente addio

La Serie A sta per chiudere i battenti ed in tal senso, sorprende in parte la decisione di una delle società di cambiare guida tecnica a sole quattro giornate dal termine. Si tratta del Venezia che, stando a quanto riportato da ‘Sky Sport’, avrebbe deciso di esonerare subito Paolo Zanetti per tentare di risalire e salvarsi con un nuovo allenatore.

Il trend negativo dei lagunari ha quindi spinto la dirigenza a cercare nell’immediato un sostituto: Zanetti, in tal senso, verrà esonerato nelle prossime ore. Nelle ultime 9 giornate di campionato, la squadra di Zanetti ha portato a casa un solo punto.

Venezia, Zanetti sarà esonerato

Zanetti, dunque, è pronto a fare le valigie e a salutare il Venezia che nelle prossime giornate si giocherà la permanenza, che resta difficilissima, in A.

Juventus, Salernitana, Bologna, Roma e Cagliari le ultime cinque tappe dei lagunari per provare a chiudere al meglio la stagione.