Milinkovic-Savic da Allegri: il super scambio convince Sarri

La Juventus è pronta a stringere per Sergej Milinkovic-Savic: il doppio sacrificio convince Sarri, via allo scambio

Il cammino della Juventus verso il quarto posto può essersi complicato, dopo il pari ottenuto allo scadere contro il Bologna. Con la Roma di Josè Mourinho che può provare a insidiare la posizione occupata dalla squadra di Allegri che, al momento, otterrebbe l’accesso alla fase a gironi della prossima Champions League. Dal campo al calciomercato il passo è breve per la società torinese che sta già pianificando il rilancio del progetto Juventus per la stagione 2022/23. In tal senso, l’idea di Allegri e dei vertici societari è quella di riportare subito la ‘Vecchia Signora’ al vertice in Italia ed Europa.

Per farlo, serviranno colpi di assoluto spessore ed uno di questi, ormai da mesi in cima alla lista del ds Cherubini, è certamente quello che risponde al nome di Sergej Milinkovic-Savic. La stella serba, che la Lazio valuta non meno di 70 milioni di euro, può finire al centro di uno scambio che accontenterebbe in buona parte anche Maurizio Sarri, restìo a perdere il big del centrocampo biancoceleste il prossimo giugno.

Milinkovic-Savic alla Juve: due pedine fanno felice Sarri

L’ultima idea della Juve per convincere la Lazio di Claudio Lotito a lasciar partire Milinkovic-Savic in estate consisterebbe in una doppia contropartita in favore dell’ex tecnico bianconero. Da un lato Nicolò Fagioli, talentuoso centrocampista 21enne che sta facendo benissimo con la maglia della Cremonese in B e viene valutato circa 15 milioni di euro. Dall’altro un profilo che Allegri valuterà in ritiro la prossima estate: Nicolò Rovella.

Il gioiello di Segrate, la cui valutazione si aggira intorno ai 20 milioni di euro, piace e non poco a Sarri che lo segue da tempo con grande interesse. Ecco quindi che l’inserimento di Rovella può davvero facilitare l’approdo dell’ex Genk alla corte di Allegri.

Milinkovic-Savic ha, fino ad ora, collezionato 42 presenze tra campionato e coppe con 9 reti e ben 11 assist vincenti.