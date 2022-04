Ora lo sa anche la Juventus: Milinkovic-Savic ha deciso

Il futuro di Milinkovic-Savic è sempre più lontano dalla Lazio. Il serbo ha già deciso la sua prossima squadra

Milinkovic-Savic è uno dei nomi più caldi del calciomercato estivo. L’ennesima stagione dal rendimento altissimo alla Lazio può essere la molla decisiva per il grande salto. Vicinissimo alla doppia-doppia stagionale (9 gol e 9 assist), il classe ’95 a 27 anni è pronto a spiccare il volo in un top club europeo per arricchire il suo palmares.

Tra le società più attente alle sue prestazioni, come ormai noto da tempo, c’è il PSG. Leonardo è pronto ad offrire gli 80 milioni richiesti da Lotito, sia cash che magari aggiungendo delle contropartite gradite a Sarri. Nonostante questo, però, Milinkovic-Savic pare avere altre intenzioni per il suo futuro.

Stando a quanto riporta ‘La Repubblica’ il serbo vorrebbe rimanere in Italia. Tra le pretendenti quella che più sembra stuzzicarlo è la Juventus di Allegri, che pian piano sta risalendo la china con i nuovi acquisti. Il problema per i bianconeri è però di natura economica.

Milinkovic-Savic, la Juventus è in cima alla lista, ma c’è un ostacolo

Se il PSG è infatti pronto a soddisfare le esose richieste di Lotito e la sua condizione di un pagamento in un’unica soluzione, per la Juventus le cose sono diverse. La dirigenza punta a giocare sulla scadenza nel 2024 di Milinkovic e all’inserimento di qualche giovane per limare il prezzo complessivo, cosa non particolarmente gradita al numero uno biancoceleste.

Trattare con Lotito, specie per i suoi gioielli, non è mai facile (chiedere al Milan per conferma), ma la volontà del calciatore può fare la differenza. Se il serbo calcasse la mano per trasferirsi a Torino non è detto che la Lazio decida di trattenere un giocatore scontento.

Ora la palla passa alla Juventus. Cherubini dovrà decidere se puntare tutto sul sogno Milinkovic-Savic nel calciomercato estivo, oppure se virare su strade meno tempestose.