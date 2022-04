Non è ancora fatta: ritorno di fiamma, irrompe la Juve

La Juventus si inserisce e intralcia la strada alla Lazio di Sarri per il colpo in difesa

In Serie A sono molti i difensori in ballo che potrebbero cambiare maglia. Molti di loro sono in scadenza e sono contesi da diverse squadre.

Uno dei nomi più caldi è quello di Alessio Romagnoli. Il difensore classe ’95 non ha ancora rinnovato il contratto con il Milan e sembra ormai destinato a lasciare Milano a fine stagione. Tra le pretendenti principali c’è la Lazio che ha esigenza di rinforzare il reparto, anche in vista di un possibile addio di Acerbi. I bianco celesti, però, non hanno ancora chiuso l’accordo: tra le parti c’è distanza di oltre un milione sull’ingaggio.

Questa fase di stallo tra Lazio e l’entourage di Romagnoli potrebbe favorire l’inserimento della Juventus che ha una situazione piuttosto complessa in quel reparto e potrebbe fare uno sgarbo a Maurizio Sarri.

La Juve si inserisce per Romagnoli: duello con la Lazio

Non solo l’età ormai avanzata di Bonucci e Chiellini, ma anche il rendimento altalenante di Alex Sandro, e le tante voci di mercato attorno a De Ligt. Tante situazioni in ballo che obbligano i bianconeri a intervenire concretamente per un difensore e Romagnoli certamente farebbe comodo alla squadra di Allegri. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, però, non è escluso che il Milan cambi idea, decidendo di presentare un’offerta più alta per il rinnovo di Romagnoli.