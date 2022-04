Dietrofront per Berardi: il Milan punta il bomber

Si accende la pista per un bomber della Bundesliga: dietrofront per Berardi

Il Milan ha la concreta possibilità di conquistare un titolo che manca da dal 2011. I rossoneri sono al primo posto in classifica e stanno continuando la loro cavalcata, anche se la potenziale vittoria dell’Inter nel recupero del 27 aprile porterebbe i nerazzurri in testa.

Paolo Maldini, intanto, sta già studiando i colpi di mercato per la prossima stagione e soprattutto in attacco sono previsti diversi interventi. Brahim Diaz non convince più e Saelemaekers potrebbe essere rimpiazzato da un attaccante esterno di maggior qualità. Il nome caldo per il Milan continua a essere quello di Domenico Berardi che piace molto alla dirigenza e rappresenta quel profilo di giocatore che si incastrerebbe perfettamente negli schemi di Stefano Pioli.

Il Sassuolo, però, chiede circa 30 milioni di euro per liberarlo e secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, il Milan sta valutando altre opzioni, in quanto considera il prezzo di Berardi troppo alto rispetto all’età del giocatore (28 anni).

Nkunku l’alternativa a Berardi: colpo da 60 milioni

Ecco perché l’altro nome caldo è quello di Christopher Nkunku, attaccante francese di origini congolesi, attualmente in forza al Lipsia. Recentemente grande protagonista nei quarti di finale di Europa League con una doppietta che ha eliminato l’Atalanta di Gasperini e protagonista di una grandissima stagione: 30 gol a segno fino a questo momento tra Bundesliga e coppe. Il classe ’97 rappresenta un’alternativa molto valida a Berardi per il Milan ma il suo cartellino si aggira attorno ai 60 milioni di euro.

La Gazzetta tiene sempre viva la pista Marco Asensio che avrebbe un costo di circa 30 milioni di euro, visto il contratto in scadenza nel 2023. Allo stesso tempo, però, percepisce un ingaggio di circa 6 milioni di euro l’anno che però potrebbero essere ammortizzati dal Decreto Crescita. Difficilmente l’attaccante spagnolo accetterà di ridursi lo stipendio ma vedrebbe di buon occhio un suo passaggio al Milan. Il Real Madrid aspetta la conferma dell’arrivo di Mbappé per liberare Asensio che al momento è un’opzione concreta per il Milan, così cime Nkunku.