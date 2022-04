Maldini senza parole: addio da 90 milioni

Un addio da capogiro nella prossima sessione di calciomercato estivo: adesso cambia tutto per il Milan di Pioli

L’ennesimo passo falso contro il Torino lascia l’amaro in bocca al Milan di Stefano Pioli che, adesso, non è più padrone del suo destino nella corsa scudetto. In attesa di tornare sul rettangolo verde contro il Genoa nell’anticipo del venerdì, i rossoneri pianificano già la prossima sessione di calciomercato. Tra le entrate e le diverse uscite, in particolar modo quelle a zero di Kessie e Romagnoli, una novità importante potrebbe riguardare uno dei big già a disposizione del tecnico emiliano. Si tratta di Rafael Leao, assoluto protagonista con la maglia del club rossonero del quale è diventato una pedina fondamentale.

Da settimane, ormai, i contatti con Jorge Mendes, agente di Rafael Leao sono stati costanti. L’ottimismo non mancava per il prolungamento del gioiellino lusitano, attualmente in scadenza il 30 giugno 2024 con la società rossonera. Leao è reduce da 35 presenze tra campionato e coppe, con 11 reti e 6 assist vincenti. Numeri che hanno fino ad ora fatto felice Pioli: all’orizzonte, tuttavia, arrivano novità tutt’altro che esaltanti per la permanenza dell’ex Lille in quel di Milanello.

Milan-Leao: addio dietro l’angolo

In tal senso, l’edizione odierna di ‘Repubblica’ fa il punto sul destino dell’attaccante del Milan. Il quotidiano sottolinea come la permanenza che fino a qualche settimana sembrava scontata,a desso non lo è più. I 4 milioni di euro offerti dal Milan come aumento di un ingaggio fermo attualmente ad 1,5 annui, sembrerebbero non più sufficienti. Servirebbe dunque un rilancio da parte della dirigenza di via Aldo Rossi che non è detto che possa davvero arrivare.

C’è il rischio di un nuovo caso a scadenza, come già accaduto con Calhanoglu e Donnarumma prima, come accadrà il prossimo giugno per Kessie. La cessione di Leao prende quindi sempre più corpo ed il Milan, da questo punto di vista, ha già fissato la cifra per l’eventuale addio dell’atleta portoghese.

Per 90 milioni di euro i rossoneri darebbero il via libera alla partenza di Leao a cui, a questo punto, potrebbero pensare con decisione diversi top club sparsi per l’Europa.