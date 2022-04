Via dalla Serie A, Ancelotti lo vuole al Real Madrid

Carlo Ancelotti è ancora una volta protagonista con la semifinale di Champions League conquistata alla grande: ora vuole un top

Una gestione totale con il Real Madrid che è volato così alla semifinale di Champions League: un’impresa importante contro i campioni del Chelsea. Gran parte del merito va a Carlo Ancelotti, che è stato capace di essere protagonista con i blancos centrando per l’ennesima volta la qualificazione alla semifinale della massima competizione europea riservata ai club.

Come svelato dal portale spagnolo “Todofichajes.net” il Napoli potrebbe dire addio a Hirving Lozano: l’esterno messicano sarebbe finito nel mirino di Monchi al Siviglia. L’ex ds della Roma sta lavorando per arrivare ad un attaccante di livello assoluto e avrebbe messo gli occhi sul giocatore partenopeo, che non è più un titolarissimo della formazione di Luciano Spalletti. Il suo addio potrebbe esserci al termine della stagione con una vera e propria rivoluzione in casa Napoli.

E così anche Carlo Ancelotti lo vorrebbe alla sua corte: proprio lui l’ha voluto al Napoli dopo il Mondiale visto dal vivo come opinionista. Ora l’allenatore italiano potrebbe preparare l’assalto insieme al presidente Florentino Perez.

Calciomercato, Lozano può dire addio al Napoli

Lozano non sarebbe più felice al Napoli dopo anche diverse dichiarazioni non esaltanti. L’esterno messicano potrebbe dire addio alla società partenopea per essere protagonista altrove con il possibile assalto dei top club spagnoli.