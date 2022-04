Il Real Madrid lo punta: l’Inter chiede 60 milioni

Il Real Madrid punta un big dell’Inter per il prossimo mercato estivo ma i nerazzurri chiedono 60 milioni di euro

Il Real Madrid accede alle semifinali di Champions League, nonostante la quasi rimonta del Chelsea al Bernabeu. Nonostante il passaggio del turno, i blancos hanno dimostrato di avere dei grossi limiti nel reparto difensivo, tanto da aver subito tre gol e aver rischiato l’eliminazione.

In estate sono andati via i due grandi giganti della difensa madrilena, Sergio Ramos e Varane e ovviamente il peso della loro assenza si è sentito parecchio. A fine stagione potrebbero arrivare altre uscite tra cui quella di Nacho e la priorità del Real è quella di acquistare un difensore giovane e di alto livello che possa rinforzare il pacchetto difensivo di Carlo Ancelotti. Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘todofichajes.com’, nella lista di Florentino Perez c’è anche il difensore dell’Inter, Alessandro Bastoni.

Il Real Madrid punta Bastoni per rinforzare la difesa

Alessandro Bastoni è diventato un perno della difesa nerazzurra e pian piano sta scalando le gerarchie anche in Nazionale. Il classe ’99 è cresciuto in maniera esponenziale negli anni di Antonio Conte che lo ha forgiato nel ruolo di terzo di difesa. Ha vinto l’anno scorso il suo primo titolo con l’Inter e pochi mesi dopo ha vinto anche l’Europeo con l’Italia, se pur non da protagonista.

Adesso insieme a Skriniar e De Vrij è un punto fermo per Simone Inzaghi e ovviamente le richieste sul mercato per lui non mancano. Di recente ha rinnovato con l’Inter fino al 2024 e la società nerazzurra non intende lasciarlo andare per meno di 60 milioni di euro, una cifra molto importante ma che il Real Madrid potrebbe decidere di sborsare per assicurarsi il talento difensivo.