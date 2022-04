Intreccio Bayern Monaco-Juventus: doppio ‘scippo’

La Juventus potrebbe infiammare il calciomercato estivo con un intreccio col Bayern Monaco. Lo ‘scippo’ sarebbe reciproco

Niente da fare per il Bayern Monaco, che a sorpresa viene eliminato dall’artefice dell’eliminazione della Juventus, il Villareal. Gli uomini di Nagelsmann dopo aver perso in Spagna per 1-0, in casa non sono riusciti a ribaltare la situazione, con la beffa del gol di Chukwueze arrivata nei minuti finali, che ha sancito l’1-1 finale e l’eliminazione dei tedeschi.

Destini comuni dunque per Juventus e Bayern Monaco, che potrebbero incrociarsi anche nella prossima sessione estiva di calciomercato. Infatti i due club attraverso un giro di attaccanti potrebbero infiammare la prossima finestra per i trasferimenti. Il sorpasso dei tedeschi ai bianconeri potrebbero lasciare via libera alla Juventus.

Il Bayern Monaco prende Antony: la Juventus vira su Gnabry

Il calciomercato estivo inizia a infiammarsi sin da ora. La Juventus da tempo sembrerebbe aver messo il mirino in casa Ajax, precisamente su Antony. L’esterno brasiliano ha mostrato molto talento nel club olandese e potrebbe essere il fantasista perfetto per Massimiliano Allegri. A soffiarlo ai bianconeri però sarebbe il Bayern Monaco. I bavaresi infatti sembrerebbero avanti rispetto alla concorrenza e potrebbero assicurarsi il brasiliano.

Così la Juventus potrebbe guardare proprio tra le fila della squadra di Nagelsmann per rinforzare il proprio attacco. Il mirino infatti potrebbe spostarsi su Serge Gnabry, ala destra molto tecnica e veloce, che in questa stagione ha realizzato 19 gol in 40 presenze. La scadenza del contratto col Bayern Monaco nel 2023 potrebbe aiutare la Juventus a strappare uno sconto per il cartellino del tedesco, che rappresenterebbe un acquisto stellare per la prossima stagione.