Calciomercato Milan, doppio assalto dalla Premier per Rafael Leao

La straordinaria crescita di Rafael Leao non è passata inosservata agli occhi di due ricchi club di Premier League che potrebbero presto portare un assalto milionario al giocatore

Nell’ottima stagione del Milan – i rossoneri, seppur con una gara in più, sono in testa alla classifica in solitaria – sta spiccando il talento di Rafael Leao. Quella che a tutti gli effetti può essere definita una scommessa vincente del tecnico Stefano Pioli ha attirato le attenzioni di almeno due club di Premier League.

La crescita del talento rossonero, del resto, può dirsi finalmente se non completata, per lo meno arrivata ad un livello da top player. I numeri parlano chiaro: dopo 21 gare di campionato l’ex Lille è già andato a segno 7 volte. Cioè un gol in più rispetto al totale dell’anno scorso, ma in 30 partite. Quello che balza agli occhi è soprattutto la maturità mostrata rispetto alle bizze delle stagioni passate. Il ‘problema’, se così si può dire, è che un po’ tutti, in Europa, si sono accorti del portoghese…

Calciomercato Milan, assalto di Arsenal e Newcastle per Leao

Secondo il portale spagnolo esperto di mercato Fichajes.net infatti, Arsenal e Newcastle starebbero per sferrare un assalto milionario al club rossonero. I Gunners hanno bisogno di un centravanti – Leao ha già dimostrato di poter ben figurare anche da terminale centrale – in grado di raccogliere l’eredità di Pierre-Emerick Aubameyang. Con Lacazette in scadenza di contratto poi, serve una ventata di aria fresca per le rinnovate ambizioni del club londinese.

L’altra società disposta a svenarsi per Leao è ovviamente il ricchissimo Newcastle, che già pianifica il mercato per la prossima stagione che sarà quella del lancio nelle grandi di Premier. La disponibiltà economica non è certo un problema per i Magpies, che in ogni caso devono innanzitutto garantirsi la permanenza nella massima serie: la classifica ancora non è del tutto tranquilla, anzi.