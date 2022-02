Calciomercato Juventus, riscatto e colpo in Serie A: Allegri esulta

La Juventus non si ferma e pianifica già i prossimi colpi per il calciomercato estivo: rinforzo grazie al riscatto

Una gara fondamentale, quella in corso allo ‘Gewiss Stadium’ di Bergamo tra Atalanta e Juventus. Duello per il quarto posto, utile al fine di accedere alla fase a gironi della Champions League 2022/23. I bianconeri, dopo una serie di risultati positivi è chiamata dunque anche contro la squadra dell’ex Gasperini: i pensieri di Juventus e Atalanta, però, potrebbero proiettarsi ben oltre la sfida di Serie A. In tal senso, dei diversi affari di calciomercato in ballo tra bianconeri e nerazzurri, uno in particolare potrebbe aprire ad un nuovo affare per giugno.

LEGGI ANCHE >>>La Juventus vuole tornare la più forte: doppio super colpo a zero

Merih Demiral sta facendo bene a Bergamo, con 23 presenze 2 reti ed 1 assist vincente: la volontà dell’Atalanta sarebbe quella di riscattare il centrale turco, considerando possibile un’ulteriore crescita agli ordini di Gasperini. Arrivano in prestito, con diritto di riscatto fissato a 25 milioni, la ‘Dea’ avrebbe quindi intenzione di tenersi stretto Demiral.

LEGGI ANCHE >>>Ci prova la Juventus, ma il Milan ha un accordo: i dettagli

Juve, addio Demiral: colpo da Bergamo

La possibile permanenza di Demiral all’Atalanta può aprire a discorsi, già sfiorati in passato, per uno dei talenti di Gasperini. Si tratta di Matteo Pessina, fondamentale per la mediana atalantina e protagonista anche con l’Italia nell’ultimo Europeo.

Fino ad ora, Pessina (accostato anche al Milan) ha collezionato 22 presenze con 2 gol all’attivo con i nerazzurri: il suo futuro potrebbe essere a Torino.

LEGGI ANCHE >>>Juventus, doppio addio e ritorno di fiamma: altra stella in attacco

La valutazione del centrocampista campione d’Europa è vicina al riscatto di Demiral: per 25 milioni, il 32 dell’Atalanta potrebbe vestirsi di bianconero.