Lo scambio tre per uno si fa: vuole solo la Juve

La Juventus è pronta all’accelerata decisiva per il campione che, a giugno, può cambiare maglia: super offerta da Torino

Battuto il Cagliari, per la Juventus si prospetta un trittico insidioso nei prossimi undici giorni. Il Bologna all’Allianz Stadium prima della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Fiorentina, per poi tornare ospite del Sassuolo al Mapei Stadium. I bianconeri non possono più permettersi passi falsi se non vogliono rischiare di perdere un posto che permetta l’anno prossimo alla squadra di Allegri di partecipare alla Champions League. Dal calcio giocato al calciomercato il passo è breve e per la ‘Vecchia Signora’ è tempo di pianificare un grande colpo.

È a centrocampo che la società di Andrea Agnelli ha tutta l’intenzione di regalarsi un grandissimo colpo che faccia fare il salto di qualità alla mediana juventina. Gli altalenanti rendimenti di Rabiot e soprattutto Arthur spingono Cherubini a correre ai ripari: il grande sogno per la stagione 2022/23 della Juventus è sempre Sergej Milinkovic-Savic. Il gioiello della Lazio ha una valutazione di circa 70-80 milioni di euro e, secondo quanto riportato da ‘Repubblica’ e ‘Messaggero’, il futuro del gioiello serbo potrebbe essere proprio nella Torino bianconera.

Milinkovic-Savic alla Juve: tripla cessione a Sarri

Il calciatore, viene riferito, avrebbe infatti scelto la Juventus come sua prossima destinazione in caso di addio alla Capitale. Nonostante il corteggiamento di top club come PSG e Manchester United, Milinkovic-Savic vuole solo la ‘Vecchia Signora’. E la Juventus ha tutta l’intenzione di sfruttare la volontà del calciatore, inserendo nell’affare ben tre pedine per far scendere l’esborso economico richiesto dal presidente Lotito. Da Federico Gatti, acquistato ufficialmente dal Frosinone e che dovrebbe sbarcare a Torino in estate.

Passando per un’altro gioiello di proprietà del club piemontese: Nicolò Rovella, attualmente infortunato e che vestirà fino a fine campionato la maglia del Genoa. Infine, anche Luca Pellegrini potrebbe prendere la via verso Roma, alla corte di Sarri, pronto a prendere possesso della corsia mancina dei biancocelesti.

Situazione dunque in divenire, ma la strategia è chiara: la Juventus farà di tutto per regalare Milinkovic-Savic a Massimiliano Allegri.