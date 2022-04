L’ex Inter si veste di rossonero: Maldini all’assalto

Il Milan a caccia di un grande colpo nella prossima sessione di calciomercato: Maldini spinge per la firma dell’ex Inter

Un doppio passo falso che pesa, quello registrato dal Milan di Stefano Pioli nelle ultime due giornate di Serie A. Prima il Bologna a San Siro, poi in casa del Torino, i rossoneri hanno lasciato quattro punti che rischiano di essere decisivi nella corsa scudetto che vede adesso l’Inter padrona del suo destino e grande favorita. In attesa di scendere in campo per l’anticipo del venerdì in casa contro il Genoa, la società di via Aldo Rossi pianifica le prossime mosse per la stagione 2022/23.

Un calciomercato estivo nel quale Paolo Maldini ha tutta l’intenzione di rinforzare pesantemente la rosa a disposizione di Pioli. Sul taccuino del direttore tecnico rossonero vi sono diversi profili di peso, uno su tutti però sembrerebbe in cima alle preferenze del club di via Aldo Rossi.

L’ex Inter da Pioli: il Milan ci pensa

Non è un mistero che in vista della prossima stagione il Milan stia seriamente pensando all’arrivo di un nuovo attaccante da regalare a Stefano Pioli. Con Ibrahimovic in scadenza e Giroud che compirà 36 anni a settembre, il nome giusto per il reparto avanzato del ‘Diavolo’ può essere quello di Gabriel Barbosa, in arte Gabigol. 15 presenze con 10 reti ed 1 assist vincente con la maglia del Flamengo, l’ex Inter piace e non poco ai vertici rossoneri intrigati all’idea di riportare a Milano il 25 brasiliano.

Gabriel Barbosa, già accostato l’anno scorso al club meneghino, è al momento sotto contratto con la società sudamericana fino al 30 giugno 2024 ed è valutato circa 25 milioni di euro.

Gabigol può quindi diventare un’ipotesi concreta per l’attacco del Milan, a partire dal prossimo giugno.