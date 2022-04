Caso plusvalenza: ecco le richieste per Napoli e Juventus

Inizia il processo in merito alle plusvalenze fittizie di alcuni club di Serie A: ecco le richieste per Juventus e Napoli

Oggi è ufficialmente iniziato il processo davanti al Tribunale federale in merito alla questione delle plusvalenze. La Procura chiede pesanti sanzioni per la dirigenza della Juventus e non solo.

Il processo è iniziato nella mattina di oggi a Roma e le richieste di inibizione della Procura federale nei confronti dei dirigenti del club bianconero sono pesanti. Sono stati chiesti 16 mesi e 10 giorni di inibizione per Fabio Paratici, 6 mesi e 20 giorni per Federico Cherubini, 12 mesi per Andrea Agnelli, 8 mesi per Arrivabene e Nedved. Chiesta, inoltre, una multa di 800 mila euro per la società. Sono state richieste sanzioni anche per il Napoli: le richieste sono di 11 mesi e 5 giorni per il presidente Aurelio De Laurentiis, 6 mesi per la moglie e il figlio e circa 330 mila euro di ammenda.

Le richieste per Juventus e Napoli: anche Empoli, Samp e Genoa

Le richieste riguardano anche altri club di Serie A, in particolare 12 mesi per Massimo Ferrero e 195 mila euro alla Sampdoria. Anche per l’Empoli è stata richiesta una multa di 42 mila euro con 11 mesi al presidente Corsi. Sei mesi chiesti anche per Preziosi e una multa di 320 mila euro al Genoa. Si salvano, invece, i due club di Serie B, Parma e Pisa.

il procuratore Giuseppe Chiné ha considerato il cambio delle proprietà dei due club come un’attenuante e ha chiesto solo due ammende: di 338 mila per il Parma e di 90 mila per il Pisa. Per quanto riguarda le altre società coinvolte, chiesta un’ammenda da 125 mila euro al Pescara, 23 mila euro alla Pro Vercelli, 8 mila euro al Novara e 3 mila al Chievo (10 mesi e 5 giorni a Campedelli).