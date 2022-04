Via dall’Inter, Marotta cede e anticipa la Juventus

Una cessione dell’Inter può innescare l’effetto domino nelle difese di Serie A. Marotta tenta lo sgarbo alla Juventus

Tra i giocatori che più si sono messi in mostra con Simone Inzaghi c’è sicuramente Denzel Dumfries. L’esterno olandese, dopo un periodo di ambientamento nella nostra Serie A, si è preso di diritto la titolarità, inanellando ottime prestazioni condite da gol e assist.

Il suo rendimento, però, ha destato l’attenzione di un club straniero che sarebbe pronto a strapparlo all’Inter dopo una sola stagione. Secondo Interlive, infatti, l’Atletico Madrid starebbe pensando al numero due nerazzurro per la corsia di destra.

Simeone ha ormai varato la difesa a tre e un esterno a tutta fascia come Dumfries potrebbe fargli molto comodo per il futuro. In lizza per quel ruolo oltre all’olandese, ci sono anche il talento del Tottenham Emerson Royal e Nahuel Molina dell’Udinese. Proprio quest’ultimo, però, potrebbe essere protagonista del calciomercato italiano.

Inter, si pensa a Molina per il dopo Dumfries

Il laterale dell’Udinese è uno tra i nomi più caldi per le big italiane. La Juventus ci ha posato gli occhi da parecchio tempo, specie vista l’incertezza sul futuro di Cuadrado. La cessione di Dumfries potrebbe però scombinare i piani della dirigenza bianconera.

Se l’Inter optasse per monetizzare subito tramite il suo esterno, potrebbe pensare a Molina come sostituto anticipando così la concorrenza della Juventus. Dumfries potrebbe partire per almeno 30 milioni di euro, essendo stato acquistato nella scorsa sessione di mercato per circa la metà.

Il punto focale resta l’intenzione dell’Atletico Madrid. Simeone vuole un esterno di qualità in vista della prossima stagione e se decidesse di investire forte sul giocatore dell’Inter potrebbe scatenare un effetto domino in Serie A. La Juventus è avvisata. Nel frattempo bisognerà attendere la scoppio della sessione estiva per capire il destino di Dumfries e Molina.