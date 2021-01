Il Milan cerca un attaccante e l’ultima idea è un brasiliano ex Inter che potrebbe arrivare in estate, anche se il Siviglia è in pole

Gabriel Barbosa, meglio conosciuto come Gabigol, risulta uno degli attaccanti più ambiti sul mercato nel panorama europeo. Vecchia conoscenza del calcio italiano per l’approdo all’Inter per 30 milioni, dopo aver mostrato il suo talento con il Santos. In nerazzurro aveva tanta pressione e non è riuscito a soddisfare le aspettative. Con il ritorno al Santos prima e l’approdo al Flamengo poi è riuscito a far esplodere il suo talento.

Col Flamengo ha vinto la Recopa Sudamericana e soprattutto la Copa Libertadores, in cui ha messo il timbro. In questa stagione ha già siglato 10 gol e molte squadre europee sono sulle sue tracce. In particolare il Siviglia che, dopo aver accolto il Papu Gomez, vuole rinforzarsi ulteriormente. Gabigol accetterebbe volentieri un ritorno nel calcio europeo, in particolare in Liga, ma il Siviglia non è l’unico club interessato al brasiliano.

Calciomercato Milan, idea Gabigol se parte qualcuno

Il Milan sta seguendo Gabigol e potrebbe pensare di imbastire una trattativa col Flamengo qualora partisse qualcuno in estate. I principali indiziati a lasciare Milano sono Castillejo e Brahim Diaz che sta comunque trovando spazio in questa stagione. La valutazione di Gabriel Barbosa è di circa 20 milioni e l’Inter avrebbe una percentuale del 15% circa sulla futura rivendita.

I rossoneri da diverso tempo sono sulle tracce di Douglas Costa e di Thauvin, ma certamente sono profili che andranno trattati necessariamente a giugno. Anche su Gabigol il Milan sta facendo un pensiero, nonostante il Siviglia sia la squadra più in vantaggio. Difficilmente Gabigol lascerà il Flamengo in questi ultimi giorni di mercato ma a giugno quasi sicuramente tornerà a giocare in un club europeo.