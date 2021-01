La Juventus piazza una nuova cessione proprio nelle ultime ore della finestra invernale di calciomercato: resta in Serie A

Nuova avventura per il centrocampista napoletano, Rolando Mandragora, ad un passo dal trasferimento al Torino. La fumata bianca arriverà a breve con l’Udinese, dov’era in prestito, che ha dato il via libera per l’affare. Come svelato da Calciomercato.it ci sarebbe l’intesa tra il club granata e quello bianconero, proprietario del suo cartellino con un contratto fino al 2025.

Il trasferimento del centrocampista a Torino arriverebbe sulla base di un prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto. L’ufficialità dovrebbe esserci entro le 20 di domani, quando ci sarà la chiusura ufficiale della finestra invernale di calciomercato.