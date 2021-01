Calciomercato, l'Inter punta Romero | Cifre e dettagli

L’Inter potrebbe andare all’assalto di un interessante difensore sul calciomercato. L’eventuale colpo sarebbe una vera e propria beffa alla Juventus

L’Inter ha vissuto un calciomercato molto difficile tra i problemi societari e le evidenti ristrettezze economiche. I nerazzurri sono sempre vigili sulle possibili occasioni in entrate e un ottimo colpo potrebbe diventare sempre più concreto a partire dalla prossima estate. Un difensore è entrato, infatti, nelle mire dei nerazzurri: di seguito tutte le ultime novità e le possibili prospettive.

Calciomercato Inter, occhio a Romero dall’Atalanta: gelata la Juventus

Cristian Romero sta dimostrando tutte le sue qualità con la maglia dell’Atalanta in questa stagione. Il difensore centrale potrebbe diventare un grande obiettivo dell’Inter in estate. Gli orobici sono pronti a riscattarlo per 16 milioni di euro e la Juventus non ha clausola di ‘recompra’ per il centrale.

I bergamaschi potrebbero, però, rivendere subito il calciatore per 32 milioni di euro all’Inter. I nerazzurri potrebbero finanziare il colpo con un’importante cessione in difesa. Stefan de Vrij è seguito dalle maggiori big d’Europa. Vedremo se la trattativa andrà a buon fine nei prossimi mesi e l’Inter concretizzerà dall’arrivo del forte difensore dall’Atalanta.