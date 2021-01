Calciomercato, il futuro di un calciatore potrebbe essere al Milan anche nelle prossime stagioni. Paolo Maldini sembra aver deciso: ecco i dettagli

Diogo Dalot non ha ancora conquistato il posto da titolare fisso ma sta impressionando con la maglia del Milan, fornendo sempre buone prestazioni quando viene chiamato in causa. Il terzino si sta guadagnando sul campo il riscatto con la maglia rossonera. Il club guidato da Stefano Pioli sta ottenendo ottimi risultati in questo campionato, piazzandosi in vetta alla classifica e vorrebbe confermare i calciatori che stanno ottenendo questi ottimi risultati.

Calciomercato Milan, Maldini tiene Dalot: nuovi contatti per il riscatto

Paolo Maldini, secondo quanto riporta il ‘Sun’, avrebbe già intrapreso contatti anticipati con il Manchester United per il riscatto del terzino. Il laterale, inoltre, è felice in Italia e sarebbe pronto a restare al Milan o con prolungamento del prestito o a titolo definitivo. L’operazione, però, non ha costi bassi: i rossoneri sono disposti a investire circa 17 milioni di euro più i bonus, meno, però, dei più di 20 spesi dallo United per acquistare il terzino. Ancora resta, dunque, un po’ di distanza economica, ma l’operazione potrebbe decollare prima dell’estate.