Sono ore delicate riguardo Allegri e la Roma, ma l’affare potrebbe non andare in porto per l’Inter: le dichiarazioni a sorpresa

Sono ore delicate in casa Roma, dove si continua a lavorare insistentemente sul calciomercato per provare a chiudere per dei colpi nelle ultime 48 ore di sessione invernale e valutare anche la situazione relativa all’allenatore. Allegri sembra ormai nel mirino ma la situazione non è ancora chiara. Ecco la spiegazione del giornalista Gian Luca Rossi a ‘Top Calcio 24’:

“A fine anno si libera la panchina dell’Inter, non so adesso con questa situazione societaria come cambieranno le cose. Quello che sapevo è che Conte sarebbe andato via, a prescindere dalla vittoria dello Scudetto. Per questo, non sono così sicuro che Allegri vada alla Roma”.

Con l’addio di Antonio Conte dall’Inter a fine stagione, dunque, Massimiliano Allegri potrebbe preferire di aspettare e rischiare per assicurarsi la panchina dei nerazzurri.