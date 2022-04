Un grande talento per il post Dybala: Juve d’anticipo sul Milan

La Juventus ha cominciato a muoversi per il sostituto di Paulo Dybala, che a giugno dirà addio a parametro zero dopo sette stagioni

Dybala rappresenta già il passato della Juventus. Non è un mistero il fatto che i bianconeri abbiano già cominciato a muoversi sul calciomercato per l’erede del numero dieci argentino che saluterà a giugno a parametro zero dopo sette stagioni.

Non si cerca proprio uno con le caratteristiche del classe ’93 di Rosario, che potrebbe restare in Italia firmando con l’Inter del suo estimatore Marotta, ma un profilo funzionale al 4-3-3 che è il modulo su cui è intenzionato a puntare Massimiliano Allegri. Il ‘sogno’ non celato è Momo Salah, in scadenza fra un anno col Liverpool. Il problema è che l’egiziano ex Roma ha una valutazione importante, minimo 60 milioni, e uno stipendio da 10,4 milioni di sterline – circa 12 milioni di euro – che intende semmai alzare e non abbassare. Peraltro le ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra lo danno desideroso di prolungare coi ‘Reds’, di chiudere addirittura la carriera nella squadra allenata da Jurgen Klopp.

A meno di risvolti clamorosi, quindi, Cherubini e soci saranno costretti a guardare altrove. Magari a un profilo più giovane e meno costoso quantomeno lato ingaggio, nonché in linea con le nuove direttive di Arrivabene e di Exor. A tal proposito occhio al nome di Charles De Ketelaere, grandissimo talento belga in forza al Brugge e da tempo nel mirino di mezza Europa oltre che del Milan per il dopo Ibrahimovic.

Calciomercato Juventus, anticipo sul Milan: 40 milioni per De Ketelaere

Trequartista, esterno di destra e di sinistra, finanche prima punta: De Ketelaere è un giocatore duttilissimo oltre che dotato di una tecnica difficile da trovare in altri calciatori della sua età. La Juve può davvero ragionare su quello che sarebbe un investimento da club competente e, soprattutto, lungimirante. Coi soldi ‘risparmiati’ dal non rinnovo di Dybala, la società presieduta da Andrea Agnelli ha e avrebbe la libertà di ‘impegnare’ 35-40 milioni di euro per il cartellino del classe 2001, anticipando così il Milan e le altre pretendenti.