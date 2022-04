Dybala e Morata finiscono sotto accusa: “Nessun margine”

Dopo Juventus-Inter arrivano le critiche nei confronti degli attaccanti bianconeri, in particolare verso Dybala e Morata

La Juventus esce sconfitta dall’Allianz Stadium nel ‘derby d’Italia’ contro l’Inter in un big match contraddistinto dagli episodi arbitrali.

I bianconeri hanno sfiorato diverse volte il gol ma non sono riusciti a rimettere in piedi la partita. Poteva essere l’occasione decisiva per il sorpasso momentaneo sull’Inter e per le speranze di scudetto. Con la sconfitta di ieri per la squadra di Allegri si spegne definitivamente la clamorosa rimonta e adesso l’obiettivo deve essere l’accesso sicuro in Champions League, come ha anche dichiarato il tecnico toscano nel post-partita.

L’attacco del giornalista a Dybala e Morata

In merito alla partita di ieri e alla mancanza di freddezza sotto porta degli attaccanti si è espresso il giornalista Fabio Ravezzani tramite un post su twitter: “Juve che conclude 22 volte senza segnare è un atto d’accusa per Vlahovic, Morata e Dybala. Spesso sono mancati proprio loro nei big match. Ma il serbo ha enormi margini di miglioramento. L’argentino no. Lo spagnolo nemmeno”.