Dopo Dybala altro addio per la Juventus: “E’ il peggiore”

Juventus-Inter continua a far discutere, con un nuovo pesante attacco per i bianconeri: altra partenza dopo Dybala

La Juventus non vive il migliore dei momenti, dopo la sconfitta contro l’Inter che ha riportato i nerazzurri in piena corsa scudetto. Un ko che brucia per la squadra di Massimiliano Allegri, già al lavoro per la trasferta di Cagliari nel prossimo weekend. Dal campo al calciomercato, però, molto potrebbe cambiare nella rosa di Massimiliano Allegri. In attacco è chiaro ed ufficiale come Paulo Dybala si libererà a zero al termine dell’attuale stagione.

Sull’argentino e non solo, è arrivato un importante attacco nelle scorse ore. A parlare è il giornalista Massimo Franchi che, intervenuto ai microfoni di ‘Radio Radio‘, ha fatto il punto in casa Juventus dopo l’amara sconfitta nel Derby d’Italia contro l’Inter. Un ko che rilancia le ambizioni scudetto degli uomini di Inzaghi mentre ad Allegri non resta che l’ambizione di chiudere al meglio la stagione e rientrare tra le prime quattro in campionato, con il conseguente acesso diretto ai gironi della prossima Champions League.

Non solo Dybala: “Spero vada via anche lui”

Il giornalista ha messo nel mirino, ma non solo Paulo Dybala con un durissimo attacco nei confronti della ‘Joya’: “Dybala è al settimo anno alla Juventus, da tre anni almeno ho coniato questo termine: ‘Dybalino giocatorino da giardino'”. Franchi ha proseguito punzecchiando l’argentino: “Sono contentissimo che la Juventus se ne sia liberato, è un discorso chiuso”.

Il duro intervento del giornalista, però, si sposta su un’altra pedina di Allegri che ha, suo malgrado, deciso in negativo il match dell’Allianz Stadium: Alvaro Morata. Sulla punta spagnola l’analisi è ancora più forte.

“Il peggiore, però, è stato Morata che ha provocato un calcio di rigore assurdo, folle. Spero ardentemente che anche lui venga rispedito all’Atletico Madrid“.