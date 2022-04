Juve, incontro e ‘trappola’ rinnovo: svolta per il big

Il calciomercato della Juventus vede più vicina la svolta per il top player in difesa: l’indiscrezione

La Juventus si prepara al big match dell’Allianz Stadium contro l’Inter. Una partita dal significato profondo per l’eterna rivalità delle due big di Serie A ma non solo: nell’ottica della corsa scudetto, infatti, Juventus-Inter può risultare decisiva quando mancano otto giornate al termine del campionato. Dal campo al calciomercato, per i bianconeri è tempo di pianificare le prossime mosse per la stagione 2022/23 nella quale Allegri punta a dominare sia in Italia che in Europa.

Tra le priorità della Juventus vi è l’approdo di un nuovo forte centrale difensivo che possa affiancare Bonucci e Chiellini, anche nell’ipotesi che de Ligt possa davvero salutare la Serie A durante la prossima estate. Ecco quindi che tra i nomi in pole position per sbarcare a Torino resta quello di Antonio Rudiger. Secondo quanto riportato da ‘Elgoldigital.com’, il recente incontro tutt’altro che segreto tra la dirigenza del Barcellona e l’entourage di Antonio Rudiger ha un significato ben più profondo.

Colpaccio in difesa: segnali per la Juventus

Con la Juventus vicinissima al difensore ex Roma, in scadenza il prossimo 30 giugno e destinato a cambiare maglia gratis salutando il Chelsea, il meeting delle scorse ore sarebbe solo un’arma che il Barcellona sta utilizzando per raggiungere un altro importante obiettivo di mercato. Si tratta del rinnovo di Ronald Araujo, in scadenza nel 2023 con i catalani e corteggiatissimo da diverse grandi società europee.

Anche in questo caso, la Juventus vigila interessata alla finestra. La priorità del Barcellona, come viene riportato, è solo la permanenza di quello che si considera in ottica futura il potenziale difensore centrale più forte al mondo. Dembele potrebbe essere agevolmente rimpiazzato mentre Gavi per caratteristiche farebbe fatica ad adattarsi altrove.

Araujo, invece, viene considerato quasi insostituibile. La Juventus può quindi sperare in una o nell’altra ipotesi per giugno.