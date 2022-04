Assalto Juve al ‘Galactico’: Rabiot pedina di scambio

La Juventus pianifica un colpo ‘Galactico’ dal Real Madrid e per metterlo a segno potrebbe utilizzare Adrien Rabiot come pedina di scambio

I segnali di ripresa la Juventus in questi primi mesi del 2022 li ha mostrati sia sul campo che fuori. La società ha dimostrato di poter investire con l’acquisto importante di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina, mentre la squadra è riuscita compiere una importante rimonta in classifica, arrivando a meno sette dalla vetta.

Così la società bianconera inizia già a pianificare il calciomercato per la prossima stagione, puntando il mirino in casa Real Madrid. La Juventus tenta il colpaccio ‘Galactico’ inserendo nell’affare il cartellino di Adrien Rabiot come contropartita.

Obiettivo Rodrygo: la Juventus mette sul piatto il cartellino di Rabiot più soldi

La Juventus inizia a guardare al futuro pianificando i colpi da mettere a segno per migliorare la rosa di Massimiliano Allegri nel prossimo calciomercato estivo. Così il mirino della società bianconera sembrerebbe essere puntato in casa Real Madrid, dove ad attirare l’attenzione sarebbe stato Rodrygo. Il talento brasiliano classe 2001 potrebbe essere un ottimo rinforzo per la fascia destra della Juventus. In questa stagione ha collezionato 36 presenze, con due gol e 7 assist all’attivo. Dunque un profilo che sarebbe più un assistman perfetto per Vlahovic che un goleador.

Attualmente Rodrygo sarebbe valutato intorno ai 40 milioni di euro, con la Juventus pronta a mettere sul piatto il cartellino di Adrien Rabiot, valutato 17 milioni circa, più un conguaglio economico di 23 milioni. Il francese potrebbe essere la carta giusta per convincere Ancelotti, che lo lanciò al PSG. Dunque uno scambio che permetterebbe alla Juventus di acquistare un rinforzo importante senza spendere cifre esagerate.