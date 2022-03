Scelto il commissario tecnico dell’Italia: la decisione spiazza

Una decisione tanto attesa quanto spiazzante, quella che riguarda la scelta del prossimo ct dell’Italia: ufficialità in arrivo

Una sconfitta che ha segnato, quella contro la Macedonia, la storia recente della nazionale italiana. Un addio al prossimo Mondiale in Qatar che fa male e porta a riflessioni profonde per quello che sarà il futuro degli azzurri. A partire dalla rosa che potrebbe vedere cambiamenti decisamente importanti ed innesti che rivoluzioneranno lo scacchiere tattico del Ct dell’Italia.

La posizione di Mancini negli ultimi giorni è stata al centro di un forte dibattito, per quanto riguarda le ambizioni future dell’Italia. Ripartire da chi, pochi mesi fa, ha portato la nazionale alla vittoria dell’Europeo o fare tabula rasa, ancora una volta, con il via ad una nuova guida tecnica.

Nazionale, la decisione su Mancini

Quello attualmente legato a Roberto Mancini, non è mai stato in dubbio, è un progetto a lungo termine. Progetto che, per la gioia del presidente FIGC Gravina, vedrà un seguito con ancora il tecnico di Jesi in panchina. Roberto Mancini e l’Italia, un connubio che da quanto trapelato nelle ultime ore sembrerebbe destinato a durate. Almeno fino al 2026, come da accordi prestabiliti nel contratto del Commissario tecnico che guadagna 4 milioni di euro all’anno.

Mancini ha deciso di rimanere alla guida dell’Italia, provando a rialzare il morale dei suoi in vista della prossima competizione europea. Guardare avanti e lasciarsi alle spalle la debacle contro la Macedonia, che rimane una delle pagine più mortificanti della recente storia azzurra.

L’auspicio del presidente della FIGC Gravina di continuare con Mancini, salvo clamorose sorprese, si concretizzerà molto presto: il Ct è pronto a ripartire ancora in azzurro.