Lo scambio da urlo lascia la Juventus a mani vuote

Novità importanti in casa Juventus in vista dei prossimi colpi in ottica futura: possibile doppia beffa per il club bianconero

La Juventus continua a lavorare sul fronte calciomercato per arrivare a colpi decisivi: il club bianconero è sempre attivo, ma potrebbero arrivare brutte notizie per la dirigenza.

Tanti gli obiettivi fissati dalla dirigenza torinese, ma anche gli altri club d’Europa starebbero pensando così a rinforzarsi. Possibile scambio da urlo tra Premier League e Liga con Renan Lodi e Ziyech protagonisti. I due giocatori sarebbero finiti nel mirino della Juventus già da tempo, ma Chelsea e Atletico Madrid potrebbero pensare ad uno scambio importante facendo fuori i bianconeri, che hanno così provato ad insistere a lungo.

Calciomercato Juventus, Ziyech verso l’addio al Chelsea

Il talentuoso giocatore marocchino del Chelsea, Hakim Ziyech, non sarebbe più felice a Londra con soltanto quattro gol all’attivo dopo l’exploit con la maglia del Chelsea. In passato anche la Roma aveva provato il suo acquisto, ma alla fine non c’è stato modo di convincere i Blues. Ora il suo futuro potrebbe essere lontano da Thomas Tuchel, che gli preferisce altri giocatori nella sua posizione di esterno destro/trequartista. Finora non si è potuto mettere in mostra come avrebbe voluto: il suo addio sarebbe ormai certo al termine della stagione con il possibile scambio con il terzino brasiliano dell’Atletico Renan Lodi.

La Juventus dovrebbe dire così addio a due obiettivi di calciomercato in ottica futura: già in passato ha chiesto informazioni per i due possibili colpi, pronti a trasferirsi su altri lidi.