Il Milan perde Renato Sanches: ‘vendetta’ immediata sulla Juventus

Il centrocampista portoghese, Renato Sanches, potrebbe non arrivare al Milan: beffa possibile alla Juventus

Renato Sanches è un obiettivo del Milan, ma il centrocampista lusitano potrebbe prendere anche un’altra scelta per il futuro: possibile assalto al nuovo obiettivo come ‘vendetta’ della Juventus.

Da ormai tanti mesi la società rossonera ha messo nel mirino il centrocampista classe 1997, Renato Sanches, attualmente in forza al Lille. Il suo agente è il noto Jorge Mendes, che starebbe parlando anche con il Milan per il rinnovo di Rafael Leao. In caso di mancato arrivato del lusitano, i rossoneri potrebbero pensare a Thomas Partey, possente centrocampista dell’Arsenal e della nazionale ghanese, per rinforzare il centrocampo di Stefano Pioli.

Calciomercato Milan, Renato Sanches obiettivo numero uno

Renato Sanches resta, però, uno degli obiettivi della dirigenza milanese per puntellare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Dopo aver vinto gli Europei nel 2016, il portoghese ha avuto un periodo di flessione con il Bayern Monaco riuscendo a trovare la sua stabilità in Ligue1 con la maglia del Lille. Come svelato dall’edizione odierna de Il Messaggero, sulle sue tracce ci sarebbero anche la Juventus e la Roma, con il suo agente Jorge Mendes che intrattiene ottimi rapporti con la società giallorossa vista anche la presenza di Mourinho. Thomas Partey è un altro obiettivo del Milan come possibile beffa alla Juventus per rinforzare così il centrocampo rossonero.