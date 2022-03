Il Barcellona rompe gli indugi: via dalla Juventus con lo scambio

Il nuovo Barcellona di Xavi torna sull’attaccante della Juventus con un’offerta allettante: il giocatore è prossimo al ritorno in Spagna

La scorsa sessione invernale di scambi è vissuta sul filo di una possibile partenza di Alvaro Morata destinazione Barcellona. Indiscrezioni provenienti dalla Spagna sin da fine dicembre riportavano infatti il forte interesse del club catalano per il centravanti iberico. Che pareva destinato a vestire la maglia blaugrana per il resto della stagione.

Anche l’acquisto, da parte della Juventus, di Dusan Vlahovic, pareva indirizzare il bomber spagnolo verso un ritorno in patria. Nulla si è però concretizzato, col club catalano che ha in qualche modo ‘ripiegato’ – con ottimi risultati – su Pierre-Emerick Aubameyang, nel frattempo svincolatosi dall’Arsenal. L’interesse per Morata però, non sembra essere tramontato. Proprio ora che il club bianconero – su indicazione di Allegri – vorrebbe sedersi al tavolo con l’Atletico Madrid per il riscatto definitivo del giocatore, Laporta e soci stanno per mettere sul piatto un’offerta che potrebbe far vacillare la società madrilena. Tagliando di fatto fuori la Juve dalla corsa al giocatore.

Calciomercato, Xavi vuole Morata: ecco l’offerta

Trattando direttamente con l’Atletico Madrid – col quale in ballo c’è anche da risolvere la questione Griezmann – il Barcellona è disposto a mettere sul piatto il cartellino di Sergiño Dest (valutato circa 20 milioni) e soldi purdi arrivare all’ex attaccante di Real Madrid e Chelsea. Com’è noto, il pur rinnovato interesse della Juve per il riscatto di Morata avrebbe previsto una congua diminuzione dell’importo pattuito per il riscatto. Che ammonta a 35 milioni come da accordi sottoscritti due anni fa.

La proposta del club catalano supererebbe quella bianconera nel gradimento della dirigenza colchonera. La Juve probabilmente non si sarebbe spinta oltre i 25 milioni di euro, mentre l’offerta del Barça garantirebbe al Cholo Simeone anche un ottimo innesto sulla corsia di destra. Resterebbe il problema di aver ceduto Morata ad una diretta rivale per il titolo, ma anche la volontà del giocatore – che non ha mai nascosto l’intenzione di tornare in Spagna – avrebbe certamente il suo peso nel dispiegarsi della trattativa.