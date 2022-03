Top player ceduto: prendono subito Dybala

La Juventus a fine stagione perderà Paulo Dybala a titolo gratuito e i top club iniziano a puntare l’argentino: sarà l’erede di un top player

Quello che più temevano i tifosi della Juventus è accaduto realmente, Paulo Dybala lascerà i bianconeri a fine stagione. L’annuncio è arrivato anche dalla società bianconera sul mancato accordo per il rinnovo del calciatore argentino, che a giugno vedrà scadere il proprio contratto.

Così inevitabilmente sono diverse le squadre che hanno messo gli occhi sulla ‘Joya’, anche in Premier League. Proprio un top club inglese potrebbe puntare su Dybala per sostituire uno dei suoi top player che in estate potrebbero lasciare il club.

Dybala via dalla Juventus: il Liverpool ci pensa come erede di Salah

Il calciomercato estivo potrebbe vedere diversi top player europei cambiare squadra. Tra questi potrebbe esserci anche Mohamed Salah, che con il Liverpool ha il contratto fino al 2023 e il suo ciclo nei ‘Reds’ potrebbe essere terminato. Su di lui c’è da tempo l’interesse del Real Madrid, che vuole ricostruire una squadra ‘galattica’. Così in caso di partenza dell’attaccante egiziano il Liverpool potrebbe guardare in Italia per trovare il suo erede.

Il primo nome potrebbe essere quello di Paulo Dybala, che lascerà la Juventus a parametro zero a fine stagione. L’argentino con le sue qualità potrebbe essere l’erede perfetto di Salah, mancino come lui e che potrebbe agire allo stesso modo, ovvero partendo da destra per poi accentrarsi sul piede forte. Dunque i ‘Reds’ potrebbero essere una delle alternative migliori per il futuro di Dybala dopo l’addio alla Juventus.