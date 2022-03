Saccheggio Milan: triplo affare da 68 milioni

Il Milan punta il mirino in Francia e si prepara a ‘saccheggiare’ un club: tre affari per un totale di 68 milioni da spendere

La corsa scudetto del Milan continua a gonfie vele, con i rossoneri che sono riusciti a compiere una grande risalita e sorpasso ai danni dell’Inter, salendo a più sei dai nerazzurri e a più tre dal Napoli, grazie anche agli scontri diretti vinti.

Tra l’entusiasmo generale del momento, la società milanista inizia a pianificare il calciomercato per la prossima stagione, dove sicuramente serviranno nuovi innesti per colmare alcune lacune nella rosa a disposizione di Stefano Pioli. Così il mirino del Milan si sofferma su un club francese. Tre obiettivi per un totale di 68 milioni di euro.

Il Milan ‘saccheggia’ il Lille: Botman, Sanches e Weah nel mirino

Il Milan si prepara alla prossima sessione di calciomercato estivo puntando il mirino in Francia. In particolare sono tre gli obiettivi in un solo club. Infatti il Milan nel Lille avrebbe trovato ben tre rinforzi per la prossima stagione.

Il primo è ormai ben noto ed è Sven Botman, difensore da tempo nel mirino dei rossoneri che con il club campione di Francia ha mostrato molte qualità, tra cui un ottimo senso del gol. Il centrale difensivo attualmente sarebbe valutato 28 milioni circa. Il secondo obiettivo sarebbe Renato Sanches, centrocampista portoghese con contratto in scadenza nel 2023. Lui sarebbe valutato circa 25 milioni di euro. Il terzo invece sarebbe Timothy Weah, figlio del Weah che indossò la maglia rossonera, e che a 22 anni è uno dei talenti più interessanti del panorama europeo. L’attaccante sarebbe valutato invece circa 15 milioni. Un totale di 68 milioni che il Milan potrebbe spendere per ‘saccheggiare’ il Lille e rinforzare la propria rosa in estate.