Scambio capolavoro: completerà il tridente con Vlahovic e Chiesa

La Juventus al lavoro sul post Dybala dopo la rottura definitiva con l’argentino: lo scambio per il nuovo titolare

È finita tra Paulo Dybala e la Juventus. Il numero 10 bianconero non rinnoverà il contratto in scadenza nel prossimo giugno e in estate lascerà Torino a parametro zero.

Come annunciato da Maurizio Arrivabene, “la Juventus non ha rinnovato con Dybala, è il cambiamento che c’è stato da ottobre a oggi. Con l’arrivo di Vlahovic è cambiato l’aspetto tecnico, la squadra, il progetto. Parte di quei cambiamenti riguardano il contratto di Dybala che oggi non è stato rinnovato. L’incontro di oggi è stato amichevole, molto chiaro, rispettoso. Da parte della Juve non è stato facile fare un’offerta al ribasso, ed è stato poco rispettoso nei confronti di Paulo. Ha passato 7 anni con noi, nei suoi confronti c’è rispetto. La decisione è stata presa, ci abbiamo pensato molto, però voglio sottolineare una cosa: la dirigenza della Juventus non prende decisioni contro la Juventus, ma per la Juventus”. Vlahovic al centro, dunque, con il rientrante Chiesa ed un nuovo titolare per il tridente della Juve del futuro. Ecco il possibile colpo estivo.

Calciomercato Juventus, scambio per Antony

Tra i nomi accostati al club bianconero c’è anche quello di Antony. L’esterno brasiliano sta incantando all’Ajax ed è già sul taccuino delle big europee. Potrebbe essere lui a completare il tridente sulla fascia destra insieme a Vlahovic e Chiesa: sul piatto potrebbe finire il giovane Ake, talento emergente dell’Under 23. L’attuale valutazione di Antony ha già raggiunto circa 30 milioni di euro. Staremo a vedere.