Vogliono l’attaccante, l’Inter rilancia: che ritorno

In Germania un club avrebbe puntato il mirino su un attaccante dell’Inter in vista del calciomercato estivo: Marotta chiede lo scambio

L’Inter ad oggi è un grosso punto interrogativo. La squadra guidata da Simone Inzaghi non riesce ancora a uscire dal periodo poco brillante che sta attraversando da un paio di mesi a questa parte. Se in Champions League l’eliminazione appariva inevitabile alla lunga, in Serie A in pochi si sarebbero aspettati un calo simile.

La ‘Beneamata’ ha raccolto numerosi passi falsi, mostrando un netto abbassamento delle energie psicofische e mettendo in luce i limiti presenti nella rosa. Su tutti certamente la mancanza di un vero e proprio vice Brozovic. Il centrocampista croato è un elemento insostituibile nello scacchiere di Inzaghi, non a caso il gruppo ha risentito fortemente delle sue assenze in stagione, seppur poche. Questa situazione indubbiamente critica ha permesso alla Juventus di portarsi a un punto dalla storica rivale e nel prossimo turno, quando andrà in scena il derby d’Italia tra le mura dell’Allianz Stadium, i bianconeri potranno addirittura effettuare il sorpasso in classifica. La società, dal canto suo, riflette sui movimenti da compiere nella finestra di calciomercato che verrà. In particolare, potrebbero avvenire importanti cambiamenti nel reparto offensivo.

Calciomercato Inter, assalto a Correa: Marotta rilancia con lo scambio

Tranne Dzeko c’è incertezza sul futuro di tutti gli attaccanti dell’Inter, tra cui Joaquin Correa. L’argentino, voluto da Inzaghi per completare il quartetto, è sbarcato a Milano dalla Lazio la scorsa estate, ma – tolto l’inizio che ha fatto ben sperare i tifosi nerazzurri – non ha lasciato minimamente la sua impronta. Annata dunque, tra infortuni e prestazioni sottotono, deludente, con la seconda punta che potrebbe essere ceduta alle giuste condizioni.

In Germania, a tal proposito, ci sarebbe l’interessamento concreto del Bayer Leverkusen. I tedeschi vorrebbero il calciatore in prestito, ma Marotta e Ausilio approfondirebbero il discorso solo di fronte ad un’offerta cash (intorno ai 20-25 milioni di euro) o una proposta di scambio inserendo nell’operazione il cartellino di Patrick Schick – valutato sui 40 milioni -, grande protagonista in Bundesliga. Solamente queste due opzioni convincerebbero l’Inter a dire addio a Correa.