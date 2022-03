Scambio più 15 milioni: il Milan tenta il colpaccio

La politica verde del Milan prosegue senza sosta: pronto l’assalto al talento con un’offerta composta da cash e da una contropartita tecnica

La stagione del Milan, iniziata prima in modo trionfale, poi segnata dalla cocente eliminazione dalle Coppe Europee, e poi ancora tornata su livelli d’eccellenza – come testimonia il primo posto in classifica con tre punti di vantaggio sul Napoli – potrebbe regalare una soddisfazione immensa a Stefano Pioli e a tutto il popolo rossonero. Per lo Scudetto infatti, tutto si baserà sui risultati del Milan, che dipende solo da se stesso nell’appassionante lotta al titolo.

Lo straordinario lavoro del dt Paolo Maldini, propugnatore di una politica verde basata sull’arrivo di giovani talenti con i crismi dei potenziali campioni, sta ora pagando dividendi altissimi. Molti dei giocatori arrivati a Milanello negli ultimi tre anni hanno visto triplicare se non quintuplicare il loro valore di mercato: nella peggiore delle ipotesi verranno registate delle succose plusvalenze in caso di cessione. Nella migliore delle soluzioni invece, il Milan potrà contare su ottimi giocatori che profumano di campioni già nell’immediato futuro.

Calciomercato Milan, assalto a Noa Lang: pronta l’offerta

A Milanello circola da tempo il nome di uno dei possibili prossimi ‘colpi a sensazione’ dell’ex bandiera rossonera: trattasi di Noa Lang, giovane esterno offensivo del Bruges già cercato da mezza Europa. La strategia del Milan appare chiara. Un investimento importante sì, ma non tale da svuotare le casse del club. Ecco che allora per l’olandese classe ’99 sarebbero pronti da subito 15 milioni più il cartellino di Rade Krunic, ritenuto non indispensabile da Stefano Pioli.

La società belga però avrebbe altre idee al riguardo. Forte del pressing già operato sul suo giocatore da club di Premier e di Bundesliga, la dirigenza fiammimga non è intenzionata ad accettare proposte inferiori a 25-30 milioni cash. Senza contropartite tecniche. L’affare si complicherebbe non poco per Maldini e soci, che non hanno solo Lang tra le pedine da inserire nella rosa del futuro.