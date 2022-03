Calciomercato, torna a farsi sotto il Milan | Maldini lo prende gratis

Il Milan ritorno forte sul centravanti della Premier League e tenta l’affondo decisivo

Il Milan si è guadagnata il primato in classifica, approfittando di un altro passo falso dell’Inter. Adesso il destino del campionato è nelle mani dei rossoneri che con una rosa apparentemente meno competitiva rispetto ai nerazzurri e al Napoli.

Stefano Pioli ha contribuito in maniera netta alla crescita dei giovani che si stanno rivelando decisivi in questo finale di stagione, uno su tutti Rafael Leao. È altrettanto vero, però, che la squadra ha delle lacune in alcuni reparti e anche in attacco necessita di rinforzi, vista la carta d’identità di Giroud e soprattutto di Ibrahimovic. I rossoneri stanno monitorando diversi giocatori in quel reparto, in vista della prossima sessione estiva di calciomercato.

Il Milan ritorna forte su Origi per giugno

Uno dei nomi che da diversi mesi ormai orbita attorno al Milan è quello di Divock Origi. L’attaccante del Liverpool rimarrà per sempre nei cuori dei tifosi dei Reds per il gol in finale contro il Tottenham che ha regalato la Champions alla squadra di Klopp nel 2019. Anche il suo gol nella celebre rimonta contro il Barcellona è risultato decisivo. Insomma Origi ha lasciato il segno ma gli è sempre mancata la continuità. Il belga ha disputato appena 10 partite quest’anno tra Premier League e Champions, realizzando appena 3 gol.

Klopp continua a preferirgli Firmino e Jota e con l’arrivo a gennaio di Luis Diaz, lo spazio per Origi si è ulteriormente chiuso. Il classe ’96 sarà svincolato a fine stagione e potrà scegliere la sua prossima destinazione. Paolo Maldini è rimasto sorpreso dalle qualità di Origi, soprattuto qualche mese fa durante la gara del girone di Champions a San Siro, dove tra l’altro il belga è anche andato a segno. I rossoneri sono pronti a sfruttare la scadenza di contratto del centravanti del Liverpool per tentare il grande colpo a parametro zero.