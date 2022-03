Serie A, Cagliari-Milan 0-1: basta Bennacer, Pioli vola a +6 sull’Inter

Il Milan, grazie al gol di Bennacer, batte di misura il Cagliari in trasferta e si riprende la vetta in solitudine: Pioli a +6 sull’Inter

L’Inter pareggia a San Siro contro la Fiorentina e stavolta il Milan sfrutta l’occasione. I rossoneri di Pioli, a volte manchevoli nelle partite con squadre di livello inferiore, in questo caso non hanno fallito la missione, riuscendo a strappare i tre punti a Cagliari.

Nessuna delle due compagini è riuscita a sbloccare il risultato nei primi 45 minuti, chiusi dunque sul punteggio di 0-0. Nella ripresa viene fuori il ‘Diavolo’, che agguanta il vantaggio grazie alla rete dal limite dell’area di Bennacer. Cragno impietrito di fronte alla perfetta conclusione dell’algerino, che si infila all’angolino.

Serie A, Cagliari-Milan 0-1: tabellino e classifica

Nel finale, al 90esimo, clamorosa opportunità per i padroni di casa con Pavoletti. Zappa mette dentro un cross dalla corsia di destra, il colpo di testa del centravanti rossoblù sbatte sulla traversa. Il Milan ottiene tre punti preziosissimi in ottica scudetto, ritrova la vetta della classifica in solitudine staccando il Napoli e si porta a +6 punti sui cugini interisti.

Cagliari-Milan 0-1: 59′ Bennacer (M)

CLASSIFICA Serie A: Milan punti 66, Napoli 63, Inter* 60, Juventus* 56, Lazio* 49, Atalanta** 48, Roma* 48, Fiorentina* 47, Sassuolo 43, Hellas Verona* 41, Torino* 35, Bologna** 33, Empoli* 32, Udinese** 30, Spezia 29, Sampdoria* 26, Cagliari 25, Venezia** 22, Genoa 22, Salernitana*** 16.

*Una partita in meno

**Due partite in meno

***Tre partite in meno