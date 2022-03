Sono scatenati: 35 milioni per l’Inter

L’Inter guarda anche all’estero per il nuovo bomber e punta 35 milioni di euro per il big che ha dominato in Champions

L’Inter sta monitorando da vicino diversi attaccanti per la prossima stagione. L’addio di Lukaku ha lasciato un vuoto che inevitabilmente sta venendo fuori con il passare del tempo. L’età di Dzeko è un fattore da valutare e Lautaro Martinez non sembra avere la stressa freschezza dell’anno scorso.

In vista del mercato estivo l’Inter sta seguendo diversi profili, alcuni italiani tra cui spicca il nome di Gianluca Scamacca che sembra essere l’obiettivo più caldo. I nerazzurri, però, guardano anche all’estero e tra le suggestioni c’è anche il centravanti dell’Ajax, Sebastian Haller, come riportato da ‘todofichajes.com’. Il francese naturalizzato ivoriano classe ’94 sta facendo ottime cose con il club di Amsterdam. In campionato ha realizzato 20 gol in 24 partite, in Champions ha addirittura segnato 11 reti in 8 gare.

L’Inter punta 35 milioni per Haller

I numeri di Haller sono numeri di attaccante da prima fascia e l’Inter lo sta considerando concretamente come uno dei primi attaccanti su cui puntare per la prossima sessione estiva. Secondo il sito spagnolo i nerazzurri avrebbero già intrapreso i contatti sia con l’entourage del giocatore che con l’Ajax e sono disposti a mettere sul piatto 35 milioni di euro.

Haller ha ancora un contratto con il club olandese fino al 2025 ma questi potrebbero essere gli ultimi mesi con la maglia dell’Ajax. Oltre l’Inter ci sono diversi club europei sulle sue tracce e presto l’ivoriano potrebbe spiccare il volo. Per l’Inter si tratterebbe di un super colpo, soprattutto alla luce dei numeri, ma la pista Scamacca rimane sempre viva e forse anche più raggiungibile.