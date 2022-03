Il Milan potrebbe mettere gli occhi su Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina. Il giocatore è un obiettivo di calciomercato dei rossoneri

Il Milan di Stefano Pioli ha vinto una partita pesantissima domenica sera in casa del Napoli di Luciano Spalletti.

I rossoneri hanno ottenuto tre punti che potenzialmente potrebbero diventare decisivi nella corsa scudetto. La più grande avversaria del Diavolo resta comunque l’Inter di Simone Inzaghi che si è rimessa in carreggiata con la vittoria interna con la Salernitana di Davide Nicola, ma ora il mistero del campionato si infittisce. I rossoneri occupano il primo posto con due punti di vantaggio sulla Beneamata di Beppe Marotta che, però, ha un jolly, ovvero il match da recuperare in casa del Bologna di Sinisa Mihajlovic che potrebbe riportare i nerazzurri ad un punto di vantaggio sui cugini.

Nel frattempo, le squadre si stanno anche muovendo in vista della sessione estiva di calciomercato. Il Milan, per la prossima stagione, dovrà cambiare tanto soprattutto a centrocampo. Bakayoko potrebbe non essere riscattato e Franck Kessie, centrocampista ivoriano, è in scadenza di contratto al termine dell’annata. Inoltre, restano i dubbi sul futuro di Brahim Diaz. In quest’ottica, il Milan potrebbe iniziare a rimpolpare l’organico con un centrocampista duttile che arriverebbe dalla Serie A: stiamo parlando di Gaetano Castrovilli, in forza alla Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Calciomercato Milan, piace Castrovilli: ecco come può arrivare

Gaetano Castrovilli, dopo qualche mese non particolarmente brillante, sta ora risalendo le gerarchie all’interno del centrocampo della Fiorentina. Il giocatore italiano, ex Cremonese, ha una valutazione in sede di calciomercato di circa 15 milioni di euro, una cifra che il Milan non sembrerebbe molto intenzionato a spendere. In quest’ottica, attenzione alla possibile richiesta da parte della Viola di una contropartita tecnica che potrebbe rispondere al nome di Alexis Saelemaekers, con valutazione simile, che non ha un ruolo da vero e proprio titolare nel Diavolo di Pioli.